Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Общество Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53 Ранее сообщалось о 43 погибших. В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.

Происшествия Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Армия и оружие NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.

Происшествия СК установил личности стрелявших по детям в Приморье Правоохранители установили, что стрельбу в Приморском крае, в результате которой пострадали дети, открыли двое подростков возрастом 14 и 15 лет.

Хоккей Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.

Спорт WADA назначило России размер ежегодного взноса В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Политика Косачев прокомментировал отказ Трампа вывести войска из Ирака Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что слова главы США Дональда Трампа об отказе выводить американские вооруженные силы с территории Ирака – недвусмысленный сигнал для союзников, где присутствуют военные базы Штатов.