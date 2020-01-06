Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Золото резко подорожало на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Коммерсантъ08:18

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Росбалт03:12

Золото подорожало до максимума за 7 лет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

БИЗНЕС Online08:04
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Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Коммерсантъ вчера в 14:31
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru 08:19
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил девушку

News.ru 04:38
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Спасатели обнаружили рыбаков, застрявших в лесу на Урале

ТАСС 07:21
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

РИА Новости 02:06
Кино

Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета 02:04
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Коммерсантъ 09:05
Здоровье

Диетологи рассказали о пользе продуктов, ранее считавшихся вредными

Несколько десятилетий яйца попадали в перечень вредных продуктов из-за холестерина.
Слово и Дело 03:10
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 08:46
Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ вчера в 02:00
Религия

Православные отмечают рождественский Сочельник

Саратов 24 01:18
Хоккей

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА

Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 08:54
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Общество

Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»

В сети появилось видео, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:42
Экономика

Промметаллы приближаются к рецессии

Коэффициент медь/золото показал наибольшее снижение в последний год, что ассоциируется с приближающейся рецессией, но снижение цен пока не является критическим.
Finam.Ru вчера в 06:00
Авто

Составили топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей

Как сообщает ToDay News Ufa, самым дешевым автомобилем в России назван седан Lada Granta, он обойдется новым владельцам в среднем в 455 900 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:07
Общество

Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России

Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак».
Известия 04 января в 10:09
Футбол

«Манчестер Сити» может купить защитника «Шахтера» Матвиенко

Для трансфера футболиста итальянского клуба "Манчестер Сити" придется потратить более 62 млн фунтов, а украинский игрок обойдется куда дешевле.
Soccer.ru 05:10
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Культура

Российские издательства назвали самые популярные книги 2019 года

Представители российских издательств назвали самые популярные книги 2019 года, разошедшиеся многотысячными тиражами.
News.ru 05:30
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Хоккей

Валерий Брагин: сборная России показала лучший хоккей на турнире

Вести.Ru вчера в 18:55
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru вчера в 08:21
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
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