Экономика
КоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Золото резко подорожало на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
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Православные отмечают рождественский Сочельник
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
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Смолов может перейти в «Эспаньол»
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Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии
Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
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Представители российских издательств назвали самые популярные книги 2019 года, разошедшиеся многотысячными тиражами.
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В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
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Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату» победить ЦСКА в матче КХЛ
"Салават Юлаев" на своем льду обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
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Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
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Речь Питта на церемонии «Золотой глобус» расстроила Дженнифер Энистон
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Авто
Назвали топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили", стоимость авто стартует с отметки 538,9 тысяч рублей - за такую сумму предложен 3-дверный внедорожник с короткой колесной базой в начальной версии.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Армия и оружие
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Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
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Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7. Это произойдет с 14 января.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
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Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
Баскетбол
«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
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