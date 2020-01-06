Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

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Из-за убийства Сулеймани взлетели цены на нефть, золото и платину

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Цены на золото и палладий обновили рекорды

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Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

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В Петербурге похоронили онколога Павленко

Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.
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Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями

Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет серьезные санкции в отношении страны, если тот предпримет против США какие-либо действия, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:56
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Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
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Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
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Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
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Спорные теории 2019: сознание как особая форма энергии и конечность Вселенной

Две новых теории о форме нашей Вселенной появилось за прошедший год.
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Левандовски о Клоппе: «Можно пройти сквозь огонь ради такого тренера»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, с которым они вместе работали в дортмундской «Боруссии».
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Уборщик продемонстрировал первые фото Sony PlayStation 5

В интернете появились первые изображения приставки Sony PlayStation 5. Опубликовал их уборщик, предположительно, фирмы Ubisoft.
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Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
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Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
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GTA V стала бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass

Grand Theft Auto V добавили в Xbox Game Pass. Подписчики сервиса на консолях смогут скачать игру бесплатно.
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Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
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Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление

Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
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Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня

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Nokia возродит легендарный кнопочный телефон

Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
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Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА

Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик.
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Начало нового года для российского рынка проходило под знаком плюс, в минувшую пятницу отечественные индексы смогли не только показать повышение - рублевый бенчмарк в первый торговый день 2020 года сумел обновить исторический максимум, поднявшись в моменте до 3086,09 пункта.
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Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
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Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
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На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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МИД России: решение Ирана по СВПД не несёт ядерной угрозы

Решение Тегерана о приостановке обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стало вынужденным шагом на фоне накопившихся противоречий между участниками сделки.
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Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц

Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
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