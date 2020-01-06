Экономика
Национальная служба новостейЦены на золото и палладий установили новые рекорды
Новый исторический максимум установлен на унцию палладия - на спотовом рынке его цена выросла до 2030,28 долларов. Унция спотового золота тоже выросла в цене, преодолев рекорд апреля 2013 года, и составила 1588,13 долларов.
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
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Глава украинского МИД пояснил, что сейчас у Киева есть большие проблемы с закупкой немецкого оружия.