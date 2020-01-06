Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЦены на золото и палладий установили новые рекорды

Новый исторический максимум установлен на унцию палладия - на спотовом рынке его цена выросла до 2030,28 долларов. Унция спотового золота тоже выросла в цене, преодолев рекорд апреля 2013 года, и составила 1588,13 долларов.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54
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Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
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Глава украинского МИД пояснил, что сейчас у Киева есть большие проблемы с закупкой немецкого оружия.
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