Экономика
Взгляд.руЦены на золото обновили максимум 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. По данным агентства, сейчас золото торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию, передает РИА «Новости».
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
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