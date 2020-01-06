Цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. По данным агентства, сейчас золото торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию, передает РИА «Новости».

Цены на золото обновили максимум 2013 года

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