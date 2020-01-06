Экономика

Мойка78Мойка78Цена на золото достигла максимума с 2013 года

Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.
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Цены на золото скорректировались во вторник после рекордного роста

Московский Комсомолец06 января в 23:59

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54
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Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

BFM.ru 00:27
Футбол

Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

РИА Новости вчера в 15:31
Армия и оружие

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Находящаяся на западе Ирака военно-воздушная база США (Айн аль-Асад) подверглась ракетной атаке.
Российская газета вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина

В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Вести Подмосковья вчера в 22:45
Гаджеты

AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X

Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
Discover24 вчера в 04:56
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Общество

Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего

REGNUM вчера в 01:45
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.
Интерфакс вчера в 09:18
Здоровье

Утренние привычки, которые запускают процесс похудения

Американские ученые установили, что при нахождении в утренние часы в течение 20-30 минут в свете солнечных лучей нормализуются многие процессы в организме, включая обмен веществ, который так важен для похудения.
SM News вчера в 10:26
Политика

В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана

Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
REGNUM вчера в 15:21
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ

Дебютный матч в НХЛ провел 24-летний российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 29 из 32 бросков.
ТАСС Спорт вчера в 22:29
Здоровье

Депздрав напомнил о вреде посещения бани в нетрезвом виде

О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».
Твой Континент вчера в 08:33
Футбол

«Астон Вилла» объявила об аренде полузащитника «Челси» Дринкуотера

Sport24.ru вчера в 08:52
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru вчера в 12:42
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Армия и оружие

Пентагон пообещал ответить на атаку Ирана

Пентагон заявил, что примет ответные меры на атаку Ирана по американским объектам в Ираке.
Мойка78 вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews вчера в 00:59
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Космос

Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года

06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Портал Поиск 06 января в 01:49
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

Вести.Ru 00:25
Армия и оружие

На границе с Арменией убит азербайджанский военнослужащий

Life.ru вчера в 13:44
Армия и оружие

Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР

Красная весна 06 января в 07:40
Политика

Пушков оценил отказ Эстонии ратифицировать договор о границе с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление эстонских властей о касающемся границ с Россией договоре, обратил внимание на то, что Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией.
Журналистская правда вчера в 10:55
Авто

УАЗ опубликовал детали о «Русском Прадо»

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Автоновости дня 06 января в 03:31
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
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