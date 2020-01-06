Экономика
Мойка78Цена на золото достигла максимума с 2013 года
Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.
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Цены на золото скорректировались во вторник после рекордного роста
Московский Комсомолец06 января в 23:59
Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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