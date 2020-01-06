Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35
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Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми

Число погибших при пожаре в бытовках в подмосковном Раменском достигло восьми.
RT на русском 04:15
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Армия и оружие

Крейсер «Маршал Устинов» внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Мощнейший корабль Российской Федерации крейсер «Маршал Устинов» вошел в воды Средиземного моря и направился к берегам Сирии.
Актуальные Новости вчера в 09:36
Политика

В давке на прощании с Сулеймани в Иране погибли 35 человек

BFM.ru 04:49
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал вчера в 15:39
Происшествия

В Твери легковушка протаранила столб. Водитель погиб

Tvtver.ru 04:27
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:35
Кино

Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»

РИА Новости 02:23
Политика

Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана) Касема Сулеймани.
ТАСС 03:06
Теннис

Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском 00:50
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
Авто

В 2020 году Honda начнет продажи беспилотных машин третьего уровня

ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo сообщает о том, что Honda станет одной из первых японских компаний, которая начнет продавать беспилотные автомобили третьего уровня автономности.
Тарантас Ньюс 05 января в 04:04
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета вчера в 08:46
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Вести.Ru вчера в 05:32
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
ТАСС 03:21
Футбол

Модрич является главной целью «Ди Си Юнайтед»

По информации The Athletic, главным препятствием является то, что контракт Модрича истекает через 18 месяцев, а руководство мадридцев не готово расставаться с опытным полузащитником.
Евро-футбол.ру вчера в 16:46
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 05 января в 07:50
Общество

Замок XIV века под Калининградом продают через электронный конкурс

РИА Новости вчера в 15:27
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Происшествия

В Крыму погиб один человек при столкновении четырех машин на трассе

Три человека пострадали, один погиб в результате столкновения четырех автомобилей на трассе "Таврида" в Крыму.
ТАСС 04:12
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол будущего ребенка

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол второго ребенка Костенко также призналась, что всегда мечтала о девочках-погодках.
Вокруг ТВ 03:18
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru вчера в 04:52
Экономика

Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.
REGNUM 03:29
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
StarHit.ru вчера в 10:00
Гаджеты

Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости 05 января в 03:42
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