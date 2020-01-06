Экономика
Взгляд.руЦены на золото обновили максимум 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. По данным агентства, сейчас золото торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить166
Подробнее о событии
Показать все источники
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Кино
Назван самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа
Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Политика
Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Футбол
Антонио Конте: «Люди называли Лукаку ослом»
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Спорт
Лыжница Белорукова стала матерью
Во вторник, седьмого января, российская лыжница Юлия Белорукова сообщила о том, что в её жизни произошло радостное событие.
Общество
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
Евросоюз решил ужесточить безвиз для украинцев
Евросоюз решил ужесточить безвизовый режим для граждан Украины.
Автоспорт
Грузовик Сотникова повреждён на третьем этапе ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».
Космос
SpaceX Илона Маска вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, принадлежащей венчурному инвестору Илону Маску, сообщается на странице компании в Twitter.
Футбол
Милинкович-Савич стал лучшим игроком декабря в чемпионате Италии
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Политика
В 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян
"В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Политика
В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Происшествия
Хулиганы, устроившие подрыв в Сланцах, ранили «розочкой» подростка
После подрыва под окнами жилого дома в Сланцах последовал кулачный бой. Агрессоры повели себя нечестно и пустили в ход разбитую бутылку.
Здоровье
Ученые рассказали, что аспирин может вызывать кровоизлияние в мозг
Ученые из Чан Гункского университета (Тайвань) совместно с учеными из США провели исследование, в ходе которого выяснили, даже небольшие дозы аспирина способны вызывать кровоизлияния в мозг.
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
Кино
Финальный трейлер хорора «Дракула» Netflix опубликовал в Сети
Армия и оружие
Иран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
Генеральный секретарь НАТО отметил, что решение об убийстве генерала Ирана американский лидер Дональд Трамп принял без поддержки Североатлантического альянса или коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины
Известный российский доктор и популярный телеведущий Александр Мясников проинформировал о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей нашей страны.