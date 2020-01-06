Экономика

Взгляд.руВзгляд.руЦены на золото обновили максимум 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. По данным агентства, сейчас золото торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Росбалтвчера в 03:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Наука

«Нужно предлагать что-то, что в перспективе могло бы спасти мир»

Если человек заканчивает аспирантуру по физике и не знает английского, на нем можно смело ставить крест и отчислять из научной жизни навсегда.
Индикатор вчера в 08:21
Общество

Создатели Escape from Tarkov извинились за слова о том, что женщинам нет места на войне

В 2016-м году портал Wccftech взял интервью у Павла Дятлова, одного из разработчиков Escape from Tarkov, где он рассказал о причинах отсутствия играбельных женских персонажей в хардкорном боевике.
Игромания.ру 14:24
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

По военной базе, на которой расположены военные США в Ираке, нанесен ракетный удар.
Газета.Ru 18:41
Армия и оружие

Южная Корея готова противостоять новому оружию КНДР

Южная Корея готова противостоять любым угрозам со стороны Северной Кореи, включая обещанное лидером КНДР Ким Чен Ыном "новое стратегическое оружие", заявил министр обороны РК Чон Гён Ду в эфире армейского радио "Кукпан FM" ("радио Национальная Оборона").
РИА Новости 01:27
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия 10:48
Политика

Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам

Украинской стороне следует искать альтернативные варианты Минским договоренностям.
Газета.Ru 14:24
Армия и оружие

Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
RT на русском 16:06
Технологии

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Общество

Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56

Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Известия 17:25
Гаджеты

Qualcomm под угрозой. Новая платформа MediaTek для недорогих смартфонов впечатляет параметрами

Производитель не уточняет, сколько и какие именно SoC входят в эту линейку, но описывая конфигурацию, MediaTek говорит именно о линейке (Dimensity 800 Series), при этом описывает параметры, будто они относятся к конкретной модели.
iXBT.com 14:35
Авто

Продажи автомобилей на Украине выросли на 8%, лидер рынка сменился

Peugeot 2 366 В рейтинге самых популярных моделей тоже произошла смена лидера: Renault Duster уступил первое место кроссоверу Kia Sportage, спрос на который вырос вдвое.
Wroom.ru вчера в 17:51
Наука

Огромное скопление морских черепах сняли на видео

Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
Популярная механика 04 января в 19:01
Общество

Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
РИА Новости 17:38
Армия и оружие

Путин оценил усилия России и Сирии в борьбе с терроризмом

Совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористических организаций, заявил 7 января президент РФ Владимир Путина в ходе визита в Дамаск.
Известия 15:05
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Ин-спейс.ру 06:15
Религия

Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 17:10
Общество

В российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Lenta.ru 16:34
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Музыка

Джастин Бибер выпустил новый сингл

Inc-news.ru 04 января в 16:19
Авто

Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд

Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.
Интерфакс вчера в 06:23
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Кино

Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»

В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Saratovnews вчера в 07:55
Происшествия

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 13:47
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли-рейда «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на третьем этапе ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.
RT на русском 09:20
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Российская газета 17:10
Фигурное катание

Алина Загитова определилась с планами после шоу Навки

Телепрограмма 07:06
Армия и оружие

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

РИА Новости 07:35
Футбол

Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео

«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
Vprognoze.ru 16:41
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное