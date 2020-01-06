Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35
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Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото

Вести Подмосковья 10:44
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Опубликован трейлер второго сезона «Полового воспитания»

Трейлер сериала Netflix «Половое воспитание» был опубликован на официальном канале стриминг-сервиса на YouTube.
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Toyota построит в Японии прототип города будущего

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Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
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«Ак Барс» обыграл «Металлург», у Билялова — «сухарь»

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Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
Общество

Определен самый популярный телеканал за 2019 год

Тройку лидеров в рейтинге самых популярных среди жителей РФ телеканалов занял НТВ — его доля составила 8,9%. Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какой канал стал самым просматриваемым в Новый год.
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Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Гаджеты

Panasonic презентовала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic на выставке электроники CES 2020 в США презентовала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR.
Актуальные Новости 11:45
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери

Добавляется, что обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки арестован, ему предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
РИА Новости 12:03
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Автоспорт

Васильев сошел с «Дакара» из-за возгорания автомобиля

Российский пилот Владимир Васильев завершил выступления на ралли-рейде «Дакар».
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Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за пожаров

Lenta.ru 07:15
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»

По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Чемпионат 05:30
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Политика

В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Дождь 05:51
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
ФАН 13:08
Игры

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе младенец замерз насмерть

OAnews вчера в 10:52
Футбол

«Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»

Sportbox.RU 09:43
Наука

Врачи предложили использовать вакцину от гриппа в борьбе с раком

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты выяснили, что вакцина от гриппа мобилизует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
ToDay News Ufa вчера в 01:03
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Авто

В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen

Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.
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Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Политика

Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
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Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец.
ТАСС 13:47
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