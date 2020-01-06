Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

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Lenta.ru06 января в 08:31

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35
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