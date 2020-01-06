Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Политика Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов.

Политика Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток» В церемонии запуска участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также министры энергетики обеих стран.

Политика Клинцевич назвал провальными действия США против «Турецкого потока» Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, которое способствует росту авторитета РФ.

Футбол Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео «Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.

Авто Начались продажи нового Hyundai Grandeur Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Экономика «Яндекс» выходит на связь Компания задумалась о запуске виртуального сотового оператора По данным "Ъ", "Яндекс" изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора.

Политика Особое мнение: Дмитрий Быков Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.

Гаджеты Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex Часы Amazfit T-Rex не боятся экстремальных температур, пыли и влаги. Ударное воздействие и коррозия им так же не страшны.