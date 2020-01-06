Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Росбалт06 января в 03:12

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54
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Политика

Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов.
Коммерсантъ 06:26
Происшествия

Два человека не сели на потерпевший катастрофу в Иране самолет

Российская газета 06:06
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
РБК 13:47
Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru 15:31
Политика

Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

В церемонии запуска участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также министры энергетики обеих стран.
Ведомости 08:27
Наука

Создали тепловой квантовый двигатель

ToDay News Ufa 06 января в 15:11
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
ТАСС 16:49
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Армия и оружие

Американцы не поверили в мощность «Авангарда»

Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
News.ru вчера в 15:49
Футбол

Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
РБК вчера в 07:29
Политика

Клинцевич назвал провальными действия США против «Турецкого потока»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, которое способствует росту авторитета РФ.
Российская газета 17:57
Футбол

Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео

«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
Vprognoze.ru вчера в 16:41
Авто

Начались продажи нового Hyundai Grandeur

Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.
Новые автомобили вчера в 23:19
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru 18:38
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета 12:50
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Армия и оружие

Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана и заявил, что исламской республике никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.
Экономика сегодня 11:54
Футбол

ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской Лиги

В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».
RT на русском 16:57
Общество

Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно

Справка "Известий" "Северный поток – 2" (Nord Stream 2) — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км (2,4 тыс. км по двум ниткам).
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Кино

Мультфильм «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

Фанаты мультфильмов от студии Disney могут ликовать: картина «Холодное Сердце 2» официально стала самым кассовым мультфильмом в истории мирового кинематографа.
Телепрограмма 06 января в 04:23
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
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В Москве избили сына Жванецкого

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В сериале «Сваты» появится новый юный персонаж

Новый детский персонаж появится в очередном сезоне украинско-российского сериала "Сваты", сообщает 53news.
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Экономика

«Яндекс» выходит на связь

Компания задумалась о запуске виртуального сотового оператора По данным "Ъ", "Яндекс" изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора.
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Особое мнение: Дмитрий Быков

Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
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Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
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Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену

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