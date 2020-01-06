Экономика
Газета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок
Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума
Росбалт06 января в 03:12
Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
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Президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана и заявил, что исламской республике никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.
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В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».
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