Экономика
РИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума
Росбалт06 января в 03:12
Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
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Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.
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Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года
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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
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