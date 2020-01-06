Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Росбалт06 января в 03:12

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:32, Ашберн
Политика

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
РБК 16:03
Армия и оружие

ABC: Иран выпустил по американским базам в Ираке до 24 баллистических ракет

Иран выпустил по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как считалось ранее.
ТАСС 16:52
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия 15:38
Автоспорт

«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Вести Татарстан 10:06
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 05:16
Армия и оружие

SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии

Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
РБК 09:37
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:27
Политика

Клинцевич назвал провальными действия США против «Турецкого потока»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, которое способствует росту авторитета РФ.
Российская газета 17:57
Шоу-бизнес

Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали

Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Актуальные Новости 01:37
Здоровье

Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.
РИА Новости 20:05
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Гаджеты

AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X

Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
Discover24 вчера в 04:56
Авто

Начались продажи нового Hyundai Grandeur

Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.
Новые автомобили вчера в 23:19
Футбол

Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года

Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Евро-футбол.ру 15:20
Происшествия

В совершении 26 преступлений обвиняется 28-летний дальневосточник

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.
EAOmedia.ru вчера в 00:00
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Происшествия

В торговом центре Барнаула случился пожар

КП - Барнаул 19:59
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Происшествия

Сноубордисты получили тяжелые травмы на подъёмнике в Чите

Двое сноубордистов 8 января получили тяжелые травмы после падения с подъемника на трассе в районе Высокогорья в Чите.
Московский Комсомолец Чита 19:44
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

News.ru 17:24
Политика

Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
МИР 24 06 января в 04:51
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 02:53
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Футбол

ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.
Газета.Ru 13:23
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru 18:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное