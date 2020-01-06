Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35
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Происшествия

Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Дождь 01:18
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Путин оценил усилия России и Сирии в борьбе с терроризмом

Совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористических организаций, заявил 7 января президент РФ Владимир Путина в ходе визита в Дамаск.
Известия вчера в 15:05
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Общество

В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
Известия 06:25
Армия и оружие

Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
SM News 07:09
Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM 07:45
Политика

Путин рассказал о попытках помешать отношениям России и Турции

Lenta.ru 08:02
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
РИА Новости 05:37
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК 06 января в 16:10
Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Происшествия

Авиакомпания опубликовала имена пассажиров упавшего в Иране Boeing

РИА Новости 07:49
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в Европу

Начиная с 2021 года, граждане Украины будут проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 02:52
Общество

Россия опустилась на три строчки в индексе паспортов

С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Интерфакс вчера в 07:33
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
Интерфакс 06:27
Происшествия

Опубликовано видео крушения украинского самолета в Иране

Очевидцы крушения пассажирского самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины в Тегеране опубликовали в Сети кадры катастрофы.
Известия вчера в 23:00
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
ТАСС 06:09
Общество

В Иране отложили похороны генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, которые проходят в Кермане на юго-востоке Ирана, отложены из-за слишком большого количества желающих проститься с ним.
Профиль вчера в 07:51
Армия и оружие

Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
DP.RU 03:57
Происшествия

Суд над боксером Ковалевым вновь перенесен

Газета.Ru 07:34
Гаджеты

NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Ferra 08:12
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Гаджеты

«Лучи Хуанга» в смартфонах — реальность. Технология LocalRay позволяет реализовать трассировку лучей на мобильных устройствах

У компании Adshir уже есть подобная технология, которая позволяет реализовать трассировку лучей даже на чипах с энергопотреблением в пару ватт.
iXBT.com 04:42
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Подпись под твитом гласит, что в "Аватаре-2" будут показаны новые части света планеты Пандора – вместо джунглей действие развернется на островах или океанском побережье.
Ревизор.ру 07:32
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:59
Гаджеты

Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex

Planet Today 02:22
Политика

США начали вывод войск из Кувейта

Министр обороны Кувейта заявил, что получил письмо от американского руководителя военной базы в Арифджане, в котором говорится о намерении США вывести свои войска из страны в течение трех дней, сообщает агентство KUNA.
Московский Комсомолец 06:15
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 20:32
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