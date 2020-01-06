Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Росбалт06 января в 03:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:00, Ашберн
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Здоровье

Какие льготы положены инвалидам в России. Нововведения 2020 года

В 2020 году изменятся льготы инвалидам 1, 2 и 3 групп, нововведения предусмотрены федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О государственной социальной помощи» и региональным законодательством.
ИА Север-пресс вчера в 02:47
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости 20:58
Политика

В Крыму рассказали о перспективе паромного сообщения с Абхазией

Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости 21:45
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Политика

Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Коммерсантъ 21:26
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия 17:50
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru 20:57
Происшествия

Мужчина и женщина погибли в ДТП в новогодние праздники в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита 19:42
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета 16:13
Общество

Онищенко призвал сократить новогодние выходные

Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Газета.Ru вчера в 22:23
Здоровье

Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.
РИА Новости 20:05
Гаджеты

Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Политика

Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
РБК 21:15
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости 07:00
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж

Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Donday.ru вчера в 11:10
Общество

Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране

Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна, заявил вице-президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) по лётной работе Игорь Сосновский.
РИА Новости 03:55
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Политика

В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США

Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт.
Известия 17:24
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
ТАСС 16:49
Футбол

Фанат «Бенфики» пробежал голым по улице, он обещал это сделать, если клуб купит Вайгля

Ранее фанат пообещал, что сделает это, если лиссабонцы купят полузащитника "Боруссии" Юлиана Вайгля.
Sport.ru 17:29
Происшествия

Тело российского солдата обнаружили на рельсах

Lenta.ru 18:59
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета 12:50
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Армия и оружие

В «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты

Два ракетных снаряда упали в районе «зеленой зоны» столицы Ирака, сообщают СМИ.
Политическая Экспертиза 15:55
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
ToDay News Ufa 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное