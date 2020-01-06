Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Политика Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Здоровье Какие льготы положены инвалидам в России. Нововведения 2020 года В 2020 году изменятся льготы инвалидам 1, 2 и 3 групп, нововведения предусмотрены федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О государственной социальной помощи» и региональным законодательством.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.

Культура Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.

Общество Онищенко призвал сократить новогодние выходные Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Здоровье Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.

Гаджеты Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.

Политика Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.