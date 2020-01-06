Экономика
РИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума
Росбалт06 января в 03:12
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
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Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
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Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
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Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.
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Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
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Кино
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Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
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Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране
Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна, заявил вице-президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) по лётной работе Игорь Сосновский.
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В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
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В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США
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Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
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Фанат «Бенфики» пробежал голым по улице, он обещал это сделать, если клуб купит Вайгля
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Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
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В Москве избили сына Жванецкого
Армия и оружие
В «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты
Два ракетных снаряда упали в районе «зеленой зоны» столицы Ирака, сообщают СМИ.
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Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
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