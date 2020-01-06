Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке "Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.

Происшествия Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Общество «Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.

Общество В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).

Армия и оружие Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Политика Украина приостановила полеты над Ираном Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.

Происшествия СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру.

Политика В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.

Происшествия Вблизи АЭС в Иране произошло землетрясение В Иране вблизи атомной электростанции «Бушер» произошли два землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS) в среду, 8 января.

Здоровье Стала известна себестоимость лечения в самарских больницах Амбулаторное лечение оценили в 1414,4 рубля, в дневном стационаре — в 20 454,4 рубля (при онкологии — в 77 638,3 рубля), в больнице при госпитализации — 34 713,7 рубля (при онкологии — 100 848,9 рубля).

Происшествия Суд над Сергеем Ковалевым перенесли во второй раз Судебное разбирательство по делу об избиении женщины бывший чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым перенесено во второй раз.