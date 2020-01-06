Экономика
РИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке
В интернете появился видеоролик, запечатлевший ракетный удар, который был нанесен по базе США, расположенной в Ираке.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Общество
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда, которыми можно отравиться в ресторанах.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Здоровье
В реанимации российской больницы закончились лекарства
В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Армия и оружие
Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке
Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
Армия и оружие
В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру.
Политика
В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Армия и оружие
Американцев напугали фейковые SMS о срочном призыве в армию
Армия США выпустила предупреждение о рассылке "мошеннических" SMS-сообщений, в которых говорится о срочном призыве получателей на военную службу в Иран.
Происшествия
Вблизи АЭС в Иране произошло землетрясение
В Иране вблизи атомной электростанции «Бушер» произошли два землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS) в среду, 8 января.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Здоровье
Стала известна себестоимость лечения в самарских больницах
Амбулаторное лечение оценили в 1414,4 рубля, в дневном стационаре — в 20 454,4 рубля (при онкологии — в 77 638,3 рубля), в больнице при госпитализации — 34 713,7 рубля (при онкологии — 100 848,9 рубля).
Шоу-бизнес
Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену
Происшествия
Сына Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Происшествия
Суд над Сергеем Ковалевым перенесли во второй раз
Судебное разбирательство по делу об избиении женщины бывший чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым перенесено во второй раз.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.