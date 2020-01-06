Экономика
ТАССЦены на золото и палладий обновили рекорды
Цена золота на спотовом рынке достигла максимума с 2013 года, в ходе торгов в понедельник выросла до $1588,13 за унцию. Цена палладия обновила исторический рекорд, достигнув $2030,28 за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
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Армия и оружие
ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году
Армия и оружие
Шойгу поговорил по телефону с начальником Генштаба ВС Ирана
Российский министр обороны Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.
Футбол
«Интер» победил «Наполи» в гостях
Футбол
Как удивить Абрамовича и саудовского короля: владелица «Конфаэль» о сходстве шоколада и металла, таланте Бернара Арно и вкусах китайцев
Новый гость проекта, владелица кондитерской компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова (с оценкой состояния в $30 млн входила в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes), только на первый взгляд не имеет отношения к индустрии здорового питания.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку
В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на региональное СК.
Политика
Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
Немецкое издание отмечает, что польский сейм планирует поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, направленный на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».
Футбол
Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака
Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер.
Автоспорт
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место в классе грузовиков на втором этапе ралли-рейда «Дакар».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже
В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
Хоккей
Хартли о 2:3 от «Барыса»: «Доволен тем, как игроки „Авангарда“ работали и старались»
Хочу отметить, что я доволен тем, как наши ребята работали, как они старались.
Экономика
Росстат предсказал масштабную убыль населения
Росстат ухудшил прогноз по численности населения России вопреки нацпроекту «Демография», который требует остановить естественную убыль и на который в бюджете заложено 4 трлн руб. на ближайшие пять лет.
Политика
Сенатор Грэм предостерег Трампа от ударов по культурным объектам Ирана
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил журналистам, что он предостерег президента США Дональда Трампа от нацеливания на иранские культурные объекты, сообщает The Hill.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Шоу-бизнес
Семенович поздравляют с беременностью
Видеозапись, после которой пошли слухи о беременности певицы и актрисы Анны Семенович, опубликовала сама звезда в своем Instagram-аккаунте.
Гаджеты
Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном
К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах
Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.