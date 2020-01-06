Экономика

ТАССТАССЦены на золото и палладий обновили рекорды

Цена золота на спотовом рынке достигла максимума с 2013 года, в ходе торгов в понедельник выросла до $1588,13 за унцию. Цена палладия обновила исторический рекорд, достигнув $2030,28 за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
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Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Цена золота обновила максимум с 2013 года

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Цены на золото и палладий обновили рекорды

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Цены на золото обновили максимум с 2013 года

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Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35
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СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
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Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
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Происшествия

В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку

В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на региональное СК.
РЕН ТВ 10:11
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Немецкое издание отмечает, что польский сейм планирует поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, направленный на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».
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Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
РИА Новости 07:54
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

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Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
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В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже

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Сенатор Грэм предостерег Трампа от ударов по культурным объектам Ирана

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Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
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Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
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В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
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Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
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