Цена золота на спотовом рынке достигла максимума с 2013 года, в ходе торгов в понедельник выросла до $1588,13 за унцию. Цена палладия обновила исторический рекорд, достигнув $2030,28 за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.

Цены на золото и палладий обновили рекорды

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