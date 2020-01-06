Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35
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Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Происшествия

Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

На месте крушения украинского самолета в Иране найдены все черные ящики, комиссия начала расследование причин катастрофы, сообщает агентство Fars.
Lenta.ru 05:36
Армия и оружие

Франция осудила ракетный удар Ирана

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж осуждает обстрелы Ирана американских баз в Ираке.
Московский Комсомолец 05:56
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Происшествия

Ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане

Десятилетний ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане. Об этом сообщает полиция республики.
Время Пресс 04:38
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
Газета.Ru 03:39
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Происшествия

Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию

Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию.
Пятый канал 04:48
Гаджеты

Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Rusargument 05 января в 06:49
Происшествия

В Москве водитель такси избил подростка, сообщили СМИ

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 04:55
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Происшествия

В Иране разбился украинский Боинг, погибли все пассажиры

Mockva.ru 03:12
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак об ударах по базам США

Власти Ирака подтвердили информацию, что Иран предупредил их о ракетных ударах по военным базам США.
News.ru 06:09
Происшествия

Сына Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Lenta.ru 05:50
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня 05 января в 10:02
Происшествия

СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима по Амурской области, в которой содержался осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Вести.Ru 05:48
Здоровье

Стала известна себестоимость лечения в самарских больницах

Амбулаторное лечение оценили в 1414,4 рубля, в дневном стационаре — в 20 454,4 рубля (при онкологии — в 77 638,3 рубля), в больнице при госпитализации — 34 713,7 рубля (при онкологии — 100 848,9 рубля).
63.ru 02:57
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Футбол

Сигурдссон ушел из «Ростова» из-за проблем с алкоголем

Руководителей клуба не устроила дисциплина 33-летнего футболиста. Сообщается, что Сигурдссон злоупотреблял алкоголем.
ГЛАС.RU 06:40
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
StarHit.ru вчера в 09:00
Футбол

Ларссон: «Не хочу провести всю жизнь в РПЛ, моя мечта – Ла Лига»

Ла Лига – моя мечта, но и Премьер-лига является особенным чемпионатом.
Евро-футбол.ру 06:18
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Футбол

«Тамбов» объявил об уходе Муйвы и Мухаммеда

Мухаммед стал игроком «Тамбова» летом 2019 года, перебравшись в клуб из «Пюника» на правах свободного агента.
Чемпионат 05:20
Армия и оружие

Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране

«Любая страна, выступающая в качестве источника воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана, будет объектом нападений», — пообещали в КСИР.
РБК вчера в 21:26
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
Кино

Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Discover24 вчера в 01:59
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Известия 06:01
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
iXBT.com 06 января в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
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