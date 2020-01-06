Экономика
РИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Происшествия
Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета
На месте крушения украинского самолета в Иране найдены все черные ящики, комиссия начала расследование причин катастрофы, сообщает агентство Fars.
Армия и оружие
Франция осудила ракетный удар Ирана
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж осуждает обстрелы Ирана американских баз в Ираке.
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Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане
Десятилетний ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане. Об этом сообщает полиция республики.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Происшествия
Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию
Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию.
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Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Происшествия
В Москве водитель такси избил подростка, сообщили СМИ
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак об ударах по базам США
Власти Ирака подтвердили информацию, что Иран предупредил их о ракетных ударах по военным базам США.
Происшествия
Сына Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Происшествия
СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии
СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима по Амурской области, в которой содержался осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Здоровье
Стала известна себестоимость лечения в самарских больницах
Амбулаторное лечение оценили в 1414,4 рубля, в дневном стационаре — в 20 454,4 рубля (при онкологии — в 77 638,3 рубля), в больнице при госпитализации — 34 713,7 рубля (при онкологии — 100 848,9 рубля).
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Футбол
Сигурдссон ушел из «Ростова» из-за проблем с алкоголем
Руководителей клуба не устроила дисциплина 33-летнего футболиста. Сообщается, что Сигурдссон злоупотреблял алкоголем.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Футбол
Ларссон: «Не хочу провести всю жизнь в РПЛ, моя мечта – Ла Лига»
Ла Лига – моя мечта, но и Премьер-лига является особенным чемпионатом.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Футбол
«Тамбов» объявил об уходе Муйвы и Мухаммеда
Мухаммед стал игроком «Тамбова» летом 2019 года, перебравшись в клуб из «Пюника» на правах свободного агента.
Армия и оружие
Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране
«Любая страна, выступающая в качестве источника воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана, будет объектом нападений», — пообещали в КСИР.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Кино
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.