Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
Читать в источнике
Комментировать124

Подробнее о событии

«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

StarHit.ru вчера в 22:00
Энергетика

Эксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год

Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
ПРАЙМ 00:00
Происшествия

Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Дождь 01:18
Общество

Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

Вести.Ru вчера в 05:53
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Вести.Ru 01:43
Шоу-бизнес

Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей

Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес

Андрей Губин не вернется на сцену

Аргументы и Факты - Уфа 09:52
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
РИА Новости 09:30
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 09:47
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии

Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, сбежал в конце декабря.
BFM.ru 08:40
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Политика

Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января

Народные новости 09:52
Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Армия и оружие

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Lenta.ru вчера в 20:15
Политика

Зеленский направил в Иран самолет с экспертами после катастрофы Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении в Иран борта с экспертами и поисково-спасательной группой после катастрофы Boeing.
РЕН ТВ 09:30
Хоккей

НХЛ обеспокоена решением Овечкина пропустить Матч звезд

Газета.Ru 09:38
Здоровье

Еще 9 человек госпитализировали от неизвестной пневмонии в Гонконге

Красная весна вчера в 08:12
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 09:12
Футбол

«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео

«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Чемпионат вчера в 15:12
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
iXBT.com 06 января в 10:38
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Кино

Стало известно имя исполнителя главной роли во «Властелине колец»

Киноподразделение Amazon определилось с исполнителем главной роли в будущем сериале по произведению Джона Толкина «Властелин колец».
Культуромания 09:44
Космос

Стало известно меню первого космического экипажа Индии

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Инфорос 07:36
Авто

Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN

Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Автоновости дня 09:53
Политика

США отказались выдать визу главе МИД Ирана

США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу.
Суть событий вчера в 01:06
Футбол

«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре

«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Sportbox.RU 09:36
Происшествия

В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери

В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Lenta.ru 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное