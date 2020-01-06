Экономика
РИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Футбол
Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Гаджеты
У Sony ещё есть, чему поучиться. Компания выпустила Android 10 сразу для четырёх моделей смартфонов
Сегодня Sony выпустила Android 10 сразу для четырёх моделей: Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium.
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом
Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Футбол
Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»
Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
Хоккей
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020
Игры
Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Политика
ЕС проведет встречу глав МИД в связи с ситуацией в Иране 10 января
Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза проведут экстренную встречу по ситуации в Иране и Ираке и дальнейших перспективах ядерной сделки в пятницу, 10 января.
Хоккей
Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ
Кино
Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»
Как рассказал сам Джонсон («Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи»), история сиквела будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка, роль которого снова исполнит Дэниел Крейг.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Кино
«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Для киностудии Walt Disney картина «Холодное сердце 2» стала шестой в прошлом году среди проектов, принесших студии более миллиарда долларов.
Путешествия
Россия вошла в десятку стран для туристов, любящих приключения
Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году.
Общество
Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке
Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Происшествия
В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек
В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек, чьи тела были обнаружены 4 января в арендованной квартире в Киеве, сообщает РИА Новости.
Общество
Американский истребитель F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Как стало известно, американский истребитель F-15E Strike Eagle допустил столкнулся в воздухе с танкером KC-46 Pegasus.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Шоу-бизнес
36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки
Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Армия и оружие
Иран пообещал ударить по военным объектам США
Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Политика