Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ru13:13

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35
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Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
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Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
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В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
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США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
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У Sony ещё есть, чему поучиться. Компания выпустила Android 10 сразу для четырёх моделей смартфонов

Сегодня Sony выпустила Android 10 сразу для четырёх моделей: Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium.
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Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом

Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
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Начались съемки нового «Бэтмена»

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Футбол

Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»

Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
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Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020

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Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

RuNews24.ru 04 января в 03:57
Политика

ЕС проведет встречу глав МИД в связи с ситуацией в Иране 10 января

Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза проведут экстренную встречу по ситуации в Иране и Ираке и дальнейших перспективах ядерной сделки в пятницу, 10 января.
Известия 11:36
Хоккей

Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ

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Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»

Как рассказал сам Джонсон («Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи»), история сиквела будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка, роль которого снова исполнит Дэниел Крейг.
Афиша Daily 07:19
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 08:46
Общество

Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Известия 03 января в 19:17
Кино

«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Для киностудии Walt Disney картина «Холодное сердце 2» стала шестой в прошлом году среди проектов, принесших студии более миллиарда долларов.
МИР 24 вчера в 15:46
Путешествия

Россия вошла в десятку стран для туристов, любящих приключения

Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году.
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Общество

Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке

Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Газета.Ru 11:49
Происшествия

В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек

В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек, чьи тела были обнаружены 4 января в арендованной квартире в Киеве, сообщает РИА Новости.
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Общество

Американский истребитель F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком

Как стало известно, американский истребитель F-15E Strike Eagle допустил столкнулся в воздухе с танкером KC-46 Pegasus.
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Общество

Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Комсомольская правда 07:30
Шоу-бизнес

36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки

Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Вокруг ТВ 09:28
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera вчера в 17:35
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

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Иран пообещал ударить по военным объектам США

Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
URA.Ru вчера в 12:19
Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ вчера в 02:00
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Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

The GEEK 11:52
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Меркель посетит Россию 11 января

Коммерсантъ 05:46
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