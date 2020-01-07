Экономика
Взгляд.руЦены на золото обновили максимум 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. По данным агентства, сейчас золото торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию, передает РИА «Новости».
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Цены на золото скорректировались во вторник после рекордного роста
Московский Комсомолец06 января в 23:59
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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Армия и оружие
ABC: удар по авиабазе США в Ираке был нанесен с территории Ирана
Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке была атакована при ударе баллистическими ракетами, нанесенном с территории Ирана.
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На экс-форварда «Ювентуса» Ковачевича напали с оружием в Греции
По данным Informer.rs, нападавшие позднее сожгли автомобиль, из которого стреляли в Ковачевича, и скрылись В обгорелом авто полиция обнаружила оружие.
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В МАУ заявили, что разбившийся в Иране самолет был исправен
Глава компании «Международные авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхнэ в своем заявлении подтвердил, что в результате крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране погибли 9 членов экипажа, а также 167 пассажиров.
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В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
Иран считает самообороной атаки на военные базы США
Власти страны считают самообороной ракетную атаку и пообещали Вашингтону пропорциональный ответ в случае попытки отомстить.
Хоккей
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Брусничный сок понижает давление
Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Армия и оружие
Доставка нефти резко подорожала на фоне ситуации в Ираке
ГЛАС уже сообщал, что страны ОПЕК не видят рисков дефицита нефти из-за ситуации в Ираке.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Энергетика
Эксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год
Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео
Армия и оружие
Постпред Ирана призвал СБ ООН привлечь США к ответственности
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совбез организации привлечь США к ответственности за незаконные действия и угрозы.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Армия и оружие
Хаменеи назвал обстрел американских военных в Ираке «пощечиной» США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал обстрел американских военных в Ираке «пощечиной» США, сообщает Reuters.
Футбол
«Шальке-04» намерен приобрести нападающего «Ростова» Шомуродова
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана и "Ростова" Эльдор Шомуродов в зимнее трансферное окно может перейти в немецкий "Шальке-04".
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Происшествия
В Твери скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газа
2 января из-за утечки газа в квартире произошел хлопок. Супруги, проживающие в квартире, получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Армия и оружие
ВВС США вывели на «слоновью прогулку» 52 F-35
Военные эксперты связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана.
Армия и оружие
Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.