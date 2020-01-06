Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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