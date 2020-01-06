Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Армия и оружие Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Футбол Большинство россиян выступило против возвращения пива на стадионы 80% респондентов выступили против возвращения пива на стадионе, причем чаще всего такой идее противятся пожилые россияне в возрасте от 60 лет.

Гаджеты ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.

Общество В России планируют скорректировать брачный возраст Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.

Происшествия Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.

Политика Меркель, Макрон и Джонсон обратились к Ирану и Ираку Лидеры Германии, Франции и Великобритании Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон сделали совместное заявление о ситуации, сложившейся в связи с убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани.