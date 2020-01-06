Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.

Цена на золото достигла максимума с 2013 года

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Происшествия В Иране разбился пассажирский украинский Boeing Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.

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