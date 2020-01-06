Экономика
Мойка78Цена на золото достигла максимума с 2013 года
Напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам — 6 января стоимость его приблизилась к 1600 долларов за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года.
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Цены на золото скорректировались во вторник после рекордного роста
Московский Комсомолец06 января в 23:59
Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США словами «все хорошо»
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Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи
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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
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Григорьев-Апполонов вместе с Сориным подрабатывали Дедами Морозами
Армия и оружие
НАТО выводит часть воинского контингента из Ирака
НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны.
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
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Общество
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В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
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Общество
Власти Ирана отложили похороны генерала Сулеймани после давки
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Общество
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Недвижимость
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Биатлон
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