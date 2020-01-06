Экономика
ИзвестияЦены на золото побили рекорд 2013 года
Из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года, пишет Bloomberg. Аналитики ожидают, что цены на драгметалл будут расти и дальше. Причем их рост превысит показатели подорожания нефти.
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
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