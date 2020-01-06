Из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года, пишет Bloomberg. Аналитики ожидают, что цены на драгметалл будут расти и дальше. Причем их рост превысит показатели подорожания нефти.

Цены на золото побили рекорд 2013 года

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Происшествия IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере $46 млн.

Общество В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Религия Путин поздравил православных россиян с Рождеством Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Экономика Стоимость жилья в России может вырасти на треть В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.

Хоккей «Монреаль» проиграл «Виннипегу» в дебютной игре Ковальчука "Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены Bell Centre проиграл со счетом 2:3 команде "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.