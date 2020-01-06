Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на золото побили рекорд 2013 года

Из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года, пишет Bloomberg. Аналитики ожидают, что цены на драгметалл будут расти и дальше. Причем их рост превысит показатели подорожания нефти.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54
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Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

RT на русском 05 января в 03:54
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Происшествия

IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн

Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере $46 млн.
Газета.Ru вчера в 22:08
Армия и оружие

Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не намерен становиться обладателем ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол

Даниэле де Росси объявил о завершении карьеры

Sportbox.RU вчера в 13:33
Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Футбол

В «Интере» прокомментировали возможный переход Эриксена

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
Sport24.ru вчера в 16:23
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия 05 января в 17:22
Политика

Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
РИА Новости 00:46
Религия

Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 17:10
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Один из снежков попал в белый автомобиль марки Toyota, водитель которой достал оружие и открыл огонь по группе детей.
РИА Новости 00:00
Кино

Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Москва 24 05 января в 22:19
Теннис

Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском 00:50
Кино

Кристиан Бэйл ведёт переговоры о съёмках в четвёртом «Торе»

Игромания.ру 01:53
Общество

Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Известия вчера в 17:04
Экономика

PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
РБК 01:00
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском 05 января в 06:56
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости вчера в 02:09
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии.
ТАСС 01:35
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 22:45
Космос

Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске

REGNUM вчера в 00:40
Хоккей

«Монреаль» проиграл «Виннипегу» в дебютной игре Ковальчука

"Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены Bell Centre проиграл со счетом 2:3 команде "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:35
Футбол

Габигол может перейти в «Челси»

Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард в настоящее время ищет возможные варианты усиления атакующих позиций.
Soccer.ru 01:32
Политика

Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани

Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
НТВ вчера в 08:14
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
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