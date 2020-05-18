Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото растут на фоне негативных прогнозов главы ФРС США

Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex. Цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на $17), до $1773,3 за тройскую унцию.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Цена золота поднялась до уровня 2012 года

Ведомости09:06

Цены на драгоценный металл обновили семилетний рекорд

Коммерсантъ09:43

Золото дорожает до максимума с 2012 года на фоне заявлений ФРС США

ПРАЙМ02:20

Цены на золото взлетели на фоне негативных прогнозов ФРС США

Компания05:32

После негативного прогноза главы ФРС США о будущем экономики страны, в мире поднялись цены на золото

ГЛАС.RU04:56

Цены на золото взлетели до многолетнего рекорда

Lenta.ru04:37

Золото продолжило рост после пессимистического прогноза главы ФРС

ИА Красная Весна08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
416
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Здоровье

В Дагестане во время пандемии коронавируса скончались 50 врачей

"По статистике умерло уже более 700 человек и погибли около 50 медработников", - сказал Абдулаев.
Московский Комсомолец 08:22
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
241
Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ вчера в 05:01
118
Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
171
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
120
Игры

В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов

Cyber.sports.ru 07:10
920
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM 01:22
1,6K
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
33
Экономика

ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 00:22
35
Общество

Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Брянские новости 09:12
7
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
692
Общество

Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России

Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
176
Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
32
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,2K
Гаджеты

Появился новый предположительный дизайн смартфона iPhone 12

В Сети опубликовали рендерные изображения нового не анонсированного смартфона iPhone 12.
Rusargument 05:11
4
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
432
Политика

Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам

Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.
News.ru 08:51
Здоровье

В Свердловской области готовятся к поэтапному возвращению плановой медицинской помощи

Свердловская область готовится к снятию ограничительных мер.
ТагилСити.ру 09:14
Культура

Названы суперфиналисты Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Ревизор.ру 03:59
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
1,2K
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
4
Футбол

Восемь футболистов покинут «Локомотив»

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков признался, что у клуба закончился благополучный этап - из команды уйдут восемь игроков.
Российская газета вчера в 03:14
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
132
Политика

Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:32
221
Хоккей

«Локомотив» подписал контракт с Красоткиным

Ярославский "Локомотив" подписал контракт с голкипером Антоном Красоткиным, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 09:03
Здоровье

В Саратовской области утвержден порядок снятия ограничений

Напомним, что Саратовская область пока недотягивает до первого этапа снятия ограничений - не достигнуты пока показатели по заболеваемости и свободным койкам.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:22
Армия и оружие

За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ

За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ.
Piter.tv 04:40
5
Технологии

Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege

Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
3DNews 16 мая в 15:13
18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное