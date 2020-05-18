Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex. Цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на $17), до $1773,3 за тройскую унцию.

Цены на золото растут на фоне негативных прогнозов главы ФРС США

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