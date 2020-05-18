Экономика
КоммерсантъЦены на золото растут на фоне негативных прогнозов главы ФРС США
Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex. Цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на $17), до $1773,3 за тройскую унцию.
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Культура
Компания Netflix презентовала свой клип для конкурса «Евровидение»
Деловое.ТВ вчера в 09:24
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
Экономика
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.
Lenta.ru 06:23
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com 04:51
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены
Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
Здоровье
Комздрав Петербурга подтвердил смерть еще пяти людей от коронавируса
За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек.
Piter.tv 04:39
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 05:01
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 03:10
Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Общество
В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк
В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Музыка
Лоза восхитился патриотизмом участников Евровидения от Украины
Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал состоявшееся накануне "специальное" Евровидение, которое было проведено в онлайн-формате, и отдельно отметил участников от Украины среди остальных конкурсантов.
Life.ru вчера в 02:21
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Экономика
Восемь воронежских предприятий могут стать системообразующими
Воронеж, 18 мая 2020, 12:38 — REGNUM Восемь воронежских заводов могут войти в федеральный перечень системообразующих предприятий.
REGNUM 05:38
Футбол
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» в ближайшее время
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с петербургским футбольным клубом по формуле "2+1", сообщил РИА Новости генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
РИА Новости 06:06
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
8926 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил о новых случаях заражения COVID-19 за сутки.
Катунь 24 04:04
Общество
Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки
Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе "Поздняков" на сайте телеканала НТВ.
Вести.Ru 05:50
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Общество
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
Взгляд.ру вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Здоровье
В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом
В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ 02:59
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02