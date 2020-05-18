Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото растут на фоне негативных прогнозов главы ФРС США

Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex. Цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на $17), до $1773,3 за тройскую унцию.
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Цены на золото взлетели на фоне негативных прогнозов ФРС США

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Золото дорожает до максимума с 2012 года на фоне заявлений ФРС США

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Заявления ФРС США вызвали рекордный рост стоимости золота

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После негативного прогноза главы ФРС США о будущем экономики страны, в мире поднялись цены на золото

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Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома

Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома.
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Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
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Войска ПНС Ливии отбили у Хафтара военную базу под Триполи

С начала мая этого года подразделения ПНС пытались трижды отбить у бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА), находящихся под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, военный объект.
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
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Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей для новой «Дюны»

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Общество

Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать заказы Huawei

Синьчжу, 18 мая 2020, 12:31 — REGNUM Крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC прекратила прием заказов от китайского производителя Huawei Technologies из-за ужесточения со стороны США контроля за соблюдением санкций в отношении китайской компании.
REGNUM 05:31
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Экономика

Восемь воронежских предприятий могут стать системообразующими

Воронеж, 18 мая 2020, 12:38 — REGNUM Восемь воронежских заводов могут войти в федеральный перечень системообразующих предприятий.
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Футбол

Чемпионат Шотландии завершен досрочно, «Селтик» признан чемпионом

Клубы шотландской Премьер-лиги приняли единогласное решение о необходимости досрочно завершить текущий сезон, сообщается на официальном сайте организации.
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Политика

Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
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Общество

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Ghost of Tsushima на релизе займет не менее 50 ГБ

Ghost of Tsushima потребует 50 ГБ свободного места на жестком диске. Информацию добавили на страницу игры в PlayStation Store.
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Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ.
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Футбол

У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
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В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом для аллергиков

Риск заражения коронавирусом и развития более серьезных осложнений не повышается у пациентов с аллергией, кроме более тяжелых случаев астмы при недостаточном контроле заболевания.
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Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
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На Украине умер вор в законе Владимир Дрибной

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Общество

Попова: ситуация с коронавирусом не стабилизировалась в семи регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемиологической ситуации наблюдается в ряде субъектов страны.
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Игры

Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип

Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

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Муниципальный депутат Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые выписывают за нарушение режима изоляции

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые выписывают за нарушение режима изоляции через приложение "Социальный мониторинг".
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В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России смертность от новой коронавирусной инфекции в три-четыре раза ниже, нежели в других государствах, потому что популяционный иммунитет у россиян выше, чем у жителей Европы и Соединенных Штатов.
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Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма

Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
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