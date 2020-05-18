Экономика
КоммерсантъЦены на золото растут на фоне негативных прогнозов главы ФРС США
Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex. Цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на $17), до $1773,3 за тройскую унцию.
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Здоровье
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Газета.Ru 03:37
Политика
Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома
Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома.
Реальное время 07:19
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии отбили у Хафтара военную базу под Триполи
С начала мая этого года подразделения ПНС пытались трижды отбить у бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА), находящихся под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, военный объект.
ИА Красная Весна 05:38
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать заказы Huawei
Синьчжу, 18 мая 2020, 12:31 — REGNUM Крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC прекратила прием заказов от китайского производителя Huawei Technologies из-за ужесточения со стороны США контроля за соблюдением санкций в отношении китайской компании.
REGNUM 05:31
Экономика
Восемь воронежских предприятий могут стать системообразующими
Воронеж, 18 мая 2020, 12:38 — REGNUM Восемь воронежских заводов могут войти в федеральный перечень системообразующих предприятий.
REGNUM 05:38
Футбол
Чемпионат Шотландии завершен досрочно, «Селтик» признан чемпионом
Клубы шотландской Премьер-лиги приняли единогласное решение о необходимости досрочно завершить текущий сезон, сообщается на официальном сайте организации.
Bobsoccer 07:36
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Общество
Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
Игры
Ghost of Tsushima на релизе займет не менее 50 ГБ
Ghost of Tsushima потребует 50 ГБ свободного места на жестком диске. Информацию добавили на страницу игры в PlayStation Store.
Cyber.sports.ru 05:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ.
Lenta.ru 05:44
Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Здоровье
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом для аллергиков
Риск заражения коронавирусом и развития более серьезных осложнений не повышается у пациентов с аллергией, кроме более тяжелых случаев астмы при недостаточном контроле заболевания.
Rambler News Service 07:05
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
Гаджеты
Xiaomi создала маску от коронавируса
Lenta.ru 07:46
Происшествия
На Украине умер вор в законе Владимир Дрибной
Известия 15 мая в 19:50
Общество
Попова: ситуация с коронавирусом не стабилизировалась в семи регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемиологической ситуации наблюдается в ряде субъектов страны.
Аргументы и Факты 06:51
Игры
Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип
Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет.
iReactor 06:09
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество
Муниципальный депутат Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые выписывают за нарушение режима изоляции
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые выписывают за нарушение режима изоляции через приложение "Социальный мониторинг".
Эхо Москвы 07:32
Общество
В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России смертность от новой коронавирусной инфекции в три-четыре раза ниже, нежели в других государствах, потому что популяционный иммунитет у россиян выше, чем у жителей Европы и Соединенных Штатов.
Журналистская правда 07:33
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 06:07