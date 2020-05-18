Цены на золото установили многолетний рекорд на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что экономика сильно пострадает от пандемии коронавируса, а восстановление от ее последствий может завершиться не раньше конца 2021 года.

Общество Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram. 422

Фигурное катание Загитова похвасталась подарками на 18-летие Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 38

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 3

Энергетика Нефть дорожает на ожидании восстановления спроса Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий, что новая сделка ОПЕК+ сможет компенсировать дальнейшее падение спроса на сырье. 95

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1,1K

Политика В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл 13 мая с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также для встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Общество Назван самый полезный для сердца перекус Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения. 3

Происшествия СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ. 2

Общество СК начал проверки в регионах по факту невыплат медикам «Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — сказано в сообщении. 2

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 775

Наука Слепых людей научили видеть буквы Благодаря уникальному мозговому имплантату потерявшие зрение люди смогут «видеть» окружающие объекты. 40

Общество Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о продлении режима самоизоляции. 120