Экономика
Lenta.ruЦены на золото взлетели до многолетнего рекорда
Цены на золото установили многолетний рекорд на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что экономика сильно пострадает от пандемии коронавируса, а восстановление от ее последствий может завершиться не раньше конца 2021 года.
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Золото выросло на 1% до самого высокого уровня за последние семь лет
Ежедневные Новости Владивостока04:54
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Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены
В понедельник, 18 мая, Песков ответил на вопрос журналистов о дате проведения прямой линии главы государства с россиянами.
NewInform 04:29
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Культура
Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Реальное время вчера в 14:07
Космос
США отправили на орбиту секретный космоплан X-37B
В Соединенных Штатах в шестой раз запустили на орбиту экспериментальный беспилотный орбитальный самолет X-37B.
Профиль вчера в 15:27
Энергетика
Нефть дорожает на ожидании восстановления спроса
Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий, что новая сделка ОПЕК+ сможет компенсировать дальнейшее падение спроса на сырье.
ГЛАС.RU 04:06
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Политика
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл 13 мая с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также для встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 03:47
Общество
В Воронеже волонтер попалась на продаже продуктовых наборов
Российская газета 04:56
Общество
Назван самый полезный для сердца перекус
Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения.
NewInform 02:30
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
РИА Новости 05:14
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
РИА Новости 05:01
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Общество
СК начал проверки в регионах по факту невыплат медикам
«Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — сказано в сообщении.
Известия 04:24
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 117 человек
За минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 117 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 02:39
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Благодаря уникальному мозговому имплантату потерявшие зрение люди смогут «видеть» окружающие объекты.
МедиаПоток 16 мая в 04:42
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о продлении режима самоизоляции.
Неслухи.рф вчера в 10:59
Кино
Скончался актер Гено Сильва, звезда фильма «Лицо со шрамом»
Американский актер, звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» Гено Сильва скончался на 73-м году жизни, передает TMZ.
Культуромания 03:49