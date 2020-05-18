Цены на золото установили многолетний рекорд на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что экономика сильно пострадает от пандемии коронавируса, а восстановление от ее последствий может завершиться не раньше конца 2021 года.

Цены на золото взлетели до многолетнего рекорда

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