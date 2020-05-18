Экономика
Lenta.ruЦены на золото взлетели до многолетнего рекорда
Цены на золото установили многолетний рекорд на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что экономика сильно пострадает от пандемии коронавируса, а восстановление от ее последствий может завершиться не раньше конца 2021 года.
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Кино
Джонни Депп может не появиться в «Пиратах Карибского моря 6»
Inc-news.ru вчера в 13:19
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов
«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал Мишустин.
РБК 06:09
Общество
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Интерфакс вчера в 04:41
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Космос
Маск считает, что запустить 10 тысяч ракет на Марс не проблема
Изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.
Инфорос 05:53
Общество
В Польше назвали предварительную дату открытия границ
Новый Калининград, архив Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич назвала вероятную дату открытия границ.
Новый Калининград.Ru 04:41
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Новые случаи выявлены в 83 регионах страны. Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.
Piter.tv 16 мая в 03:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ
Московский Комсомолец вчера в 13:14
Культура
Компания Netflix презентовала свой клип для конкурса «Евровидение»
Деловое.ТВ вчера в 09:24
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Авто
Volkswagen Golf, Passat и Polo могут покинуть мировой рынок
Автомобильный рынок немецкого производителя Volkswagen могут покинуть модели Golf, Passat и Polo.
NewInform вчера в 08:13
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Наука
Собак начали проверять на способность выявлять коронавирус
NewInform 16 мая в 03:21
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Экономика
Стало известно о серьезных убытках лондонского бизнеса Чичваркина
В марте стало известно, что в связи с закрытием лондонского «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» блогер Алексей Навальный рискует лишиться финансирования со стороны сбежавшего в Британию российского бизнесмена Евгения Чичваркина.
Взгляд.ру 06:22
Общество
В Воронеже волонтер попалась на продаже продуктовых наборов
Российская газета 04:56
Здоровье
В Ульяновске началось массовое производство тестов на COVID-19
Набор реагентов для диагностики нового типа коронавируса успешно прошел клинические испытания в Головном центре гигиены и эпидемиологии ФМБА России, где подтвердили высокую чувствительность (500 копий вируса в 1 мл биоматериала) и надежность теста (96-100% в конкретной пробе, попавшей в лабораторию) при правильном проведении анализа на всех его этапах.
Деловое обозрение 03:17
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о сексуальной жизни с Натальей Ветлицкой
В результате между знаменитостями произошла интимная близость. Сафронов отметил, что инициатором этого была Наталья Ветлицкая, а не он.
Экономика сегодня вчера в 14:13