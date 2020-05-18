Экономика
КомпанияЦены на золото взлетели на фоне негативных прогнозов ФРС США
Мировые цены на золото установили рекорд на фоне негативных прогнозов вокруг экономики США, следует из данных торгов на бирже Comex. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет американской Федеральной резервной системы.
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Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
Происшествия
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика
Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
РИА Новости 07:50
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Экономика
В Минтруде объяснили порядок выплаты накопительной части пенсии
По расчетам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.
РБК 08:28
Общество
Сменился руководитель ведущей угольной компании в России
Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы.
Интерфакс 07:16
Происшествия
В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
РИА Новости 07:19
Авто
Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
Автоновости дня 00:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк
В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
Общество
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Политика
Зеленский предложил восстановить работу общественного транспорта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать восстановление работы общественного транспорта в стране.
Lenta.ru 06:56
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Вечерняя Москва 03:26
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Роспотребнадзор: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России остановлен, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру вчера в 07:05
Общество
Покупатели США отказываются от товаров из Китая
Покупатели США отказываются от товаров, в частности 40% респондентов готовы на такой шаг уже сегодня.
Версия.Инфо 07:14
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
Избивший оголившую грудь в метро россиянку избежал уголовного дела
Мужчина, избивший жительницу Москвы, которая оголила грудь в метро, избежал уголовного дела.
Lenta.ru 07:02
Культура
Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Реальное время вчера в 14:07
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Шоу-бизнес
Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова
Полина Гагарина хоть и ушла от мужа Дмитрия Исхакова, но официально звезды пока не развелись.
Комсомольская правда 07:48
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru 05:20
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45