Мировые цены на золото установили рекорд на фоне негативных прогнозов вокруг экономики США, следует из данных торгов на бирже Comex. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет американской Федеральной резервной системы.

Цены на золото взлетели на фоне негативных прогнозов ФРС США

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