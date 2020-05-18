Экономика
КомпанияЦены на золото взлетели на фоне негативных прогнозов ФРС США
Мировые цены на золото установили рекорд на фоне негативных прогнозов вокруг экономики США, следует из данных торгов на бирже Comex. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет американской Федеральной резервной системы.
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Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Lenta.ru 04:44
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15 мая в 16:00
Авто
Стали известны самые популярные авто во время кризиса в РФ
Стали известны марки автомобилей, спрос на которые остался высоким, несмотря на кризис.
Деловое.ТВ 15:17
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
Здоровье
Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе
"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", – говорится в публикации.
Ruposters.ru 11:36
Общество
Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Общество
Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам
RT на русском 16:00
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Экономика
Росавиация предоставила финансовую помощь группе «Аэрофлот»
Финансовую помощь получат входящие в группу авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора".
Вести.Ru 15:46
Политика
Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане
Москва, 18 мая 2020, 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, которые не могут выехать домой из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии.
REGNUM 10:37
Общество
Кадыров потребовал уволить сообщивших о нехватке масок врачей
Глава республики подчеркнул, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:49
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь
Медведь вышел из леса и напал на мужчину в Ярославле, но его спасли таксисты и отвезли в больницу, раны оказались достаточно легкими, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Авто
В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
REGNUM 08:01
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Футбол
ЦСКА предложит Деспотовичу зарплату в 1,2 миллиона евро
Как сообщалось ранее, футболистом интересуется московский ЦСКА. «Армейцы» готовы предложить форварду зарплату в 1,2 миллиона евро в год.
Евро-футбол.ру 15:40
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
REGNUM 14:59
Футбол
Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа
Как сообщает РБ Спорт, первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20.
Советский спорт 09:41
Футбол
Головин назвал «Зенит» одним из своих любимых клубов
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал питерский «Зенит» в числе своих любимых футбольных клубов.
Metaratings 08:49
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02