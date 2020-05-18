Экономика
КомпанияЦены на золото взлетели на фоне негативных прогнозов ФРС США
Мировые цены на золото установили рекорд на фоне негативных прогнозов вокруг экономики США, следует из данных торгов на бирже Comex. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет американской Федеральной резервной системы.
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Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Игры
Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом
Городской портал Новый Нижний 09:00
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Спорт
В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
ИА Красная Весна 05:59
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Авто
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Здоровье
Минздрав: аллергики не относятся к группе риска по коронавирусу
По словам Хаитова, аллергики, как правило, не попадают в группу риска по развитию коронавирусной инфекции.
ФедералПресс 08:50
Культура
Участники шоу «Танцы со звёздами» взлетают всё выше
Телеканал «Россия» показал новый выпуск «Танцев со звёздами», который искрился блестящими трюками, спецэффектами, яркими появлениями и таинственными исчезновениями, захватил зрителей как настоящий карнавал.
Радио Маяк 06:39
Общество
Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России
Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам
Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
REGNUM 09:08
Общество
Ученый пояснил низкую смертность от коронавируса в России
В России к настоящему моменту число заболевших COVID-19 составило 290 тыс. 678 человек, умерли от болезни 2722 человека.
Росбалт 08:58
Авто
Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo
Еще одна важная деталь — Polo представлен в России в кузове лифтбек и прибавил в габаритах, которые теперь составляют 4483x1706x1484 мм, а объем багажника — 550 литров (+90 л). В настоящее время российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на модель, а первые товарные автомобили доберутся до автосалонов в июне 2020 года.
32CARS.ru 07:27
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:27
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Общество
Памятник Колчаку снесли в Стерлитамаке
Взгляд.ру 08:20
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44