Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%. Весной 2021-го снять квартиру в среднем можно было за 23 тыс. рублей, годом ранее арендная ставка была выше — 27 тыс. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия».

С чего всё началось По ставке смирно: арендное жилье в России подешевело на 15% Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия». В риелторских компаниях подтверждают тренд. Известия 17:01