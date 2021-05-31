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Экономика

Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%

Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%. Весной 2021-го снять квартиру в среднем можно было за 23 тыс. рублей, годом ранее арендная ставка была выше — 27 тыс. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия».В источнике
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С чего всё началось

По ставке смирно: арендное жилье в России подешевело на 15%

Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия». В риелторских компаниях подтверждают тренд.
Известия17:01

Подробнее о событии

В России обвалились ставки аренды жилья

Lenta.ru02:03

Арендное жилье в России за год подешевело на 15%

Комсомольская правда01:02

Арендное жилье в России подешевело на 15%

ПРАЙМ23:55

Аренда жилья подешевела на 10-15%

Телеканал 360°19:57

Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%

ФАН18:52

Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%

Известия19:34

Сбербанк: в России рухнули цены на аренду жилья

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