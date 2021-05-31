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Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%

Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%. Весной 2021-го снять квартиру в среднем можно было за 23 тыс. рублей, годом ранее арендная ставка была выше — 27 тыс. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия».В источнике
Известия
URA.Ru
Телеканал 360°
ФАН

С чего всё началось

По ставке смирно: арендное жилье в России подешевело на 15%

Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия». В риелторских компаниях подтверждают тренд.
Известия17:01

Подробнее о событии

Арендное жилье в РФ подешевело на 15%

Online47.ru19:59

Аренда жилья подешевела на 10-15%

Телеканал 360°19:57

Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%

ФАН18:52

Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%

Известия19:34

Сбербанк: в России рухнули цены на аренду жилья

URA.Ru17:33
Интересное

АКРА предсказало рост ставок по ипотеке до уровня 2019 года

"С учетом нашего прогноза по ключевой ставке до конца года и отмены льготной программы в городах, на которые приходится основная часть ипотечных выдач, средняя ставка по ипотеке составит не более 9-9,5%", - ожидает Сухов.
РИА Новостивчера в 23:09

По факту падения ребенка в ведро с дезраствором в детсаду на Сахалине возбудили дело

Следователи в понедельник возбудили уголовное дело по факту падения в ведро с дезинфицирующим раствором полуторагодовалой воспитанницы детского сада №9 "Березка" в поселке Ноглики на севере Сахалина.
ТАССвчера в 07:15

В ОП предложили ввести отцовский капитал для многодетных семей

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко направил в кабинет министров предложение ввести отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс рублей, а также ежемесячное пособие в 2,5 тыс рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru20:36

Советник Путина рассказал, когда все россияне пересядут на электромобили

Ведущие автоконцерны мира анонсировали выпуск электромобилей и отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, в течение 20-30 лет все россияне пересядут на электрический транспорт, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
РИА Новости20:17