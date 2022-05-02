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Цены на аренду жилья в Анталье поднялись на 300 процентов

Стоимость аренды жилья на турецком курорте Анталья увеличилась примерно в три-четыре раза.
Секрет фирмы
Россияне начали активно покупать недвижимость в Турции еще в 2021 году.
BFM.ru
Причины — ослабление лиры и последующее падение стоимости жилья, новая возможность удаленной работы на фоне пандемии и отложенный спрос: из-за коронавируса в 2020 году в некоторые месяцы въезд в страну был ограничен.
BFM.ru
Аренда сейчас тоже будет востребованной — в Турции начинается туристический сезон и многие планируют снимать жилье на короткий срок отпуска, отмечают участники рынка.
BFM.ru

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Цены на аренду жилья в Анталье поднялись на 300 процентов
Discover2410:05
Цены на аренду жилья в Анталье взлетели на 300%
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Цена на аренду жилья в Турции выросла на 300 % из-за скупающих там квартиры россиян
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