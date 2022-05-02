Причины — ослабление лиры и последующее падение стоимости жилья, новая возможность удаленной работы на фоне пандемии и отложенный спрос: из-за коронавируса в 2020 году в некоторые месяцы въезд в страну был ограничен.
Поездка спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в Киев свидетельствует о стремлении Белого дома и дальше затягивать конфликт, сказала в комментарии Global Times китайский эксперт Лю Сян, вспомнив слова министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.