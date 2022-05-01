Причины — ослабление лиры и последующее падение стоимости жилья, новая возможность удаленной работы на фоне пандемии и отложенный спрос: из-за коронавируса в 2020 году в некоторые месяцы въезд в страну был ограничен.
По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.
Эквадорский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшей весовой категории бойцовского промоушена UFC Марлон Вера, отреагировал на слова бывшего чемпиона лиги Петра Яна, который ранее высказался о возможном совместном поединке.
Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) заявил, что за поединок с известным бойцом на голых кулаках Тимуром Никулиным он получит гонорар в размере 15 миллионов рублей.