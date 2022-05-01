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Цены на аренду жилья в Анталье взлетели на 300%

Россияне начали активно покупать недвижимость в Турции еще в 2021 году.
BFM.ru
Тогда сделок было на 75% больше, чем в 2020-м.
BFM.ru
Причины — ослабление лиры и последующее падение стоимости жилья, новая возможность удаленной работы на фоне пандемии и отложенный спрос: из-за коронавируса в 2020 году в некоторые месяцы въезд в страну был ограничен.
BFM.ru
Аренда сейчас тоже будет востребованной — в Турции начинается туристический сезон и многие планируют снимать жилье на короткий срок отпуска, отмечают участники рынка.
Алтапресс

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Стоимость жилья в турецкой Анталье увеличилась на 300%
NVL04:42
Растущий спрос на недвижимость в Турции подтолкнул цены вверх
ФАН03:24
Цены на аренду жилья в Анталье взлетели на 300%
BFM.ruвчера в 16:48
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