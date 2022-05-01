Причины — ослабление лиры и последующее падение стоимости жилья, новая возможность удаленной работы на фоне пандемии и отложенный спрос: из-за коронавируса в 2020 году в некоторые месяцы въезд в страну был ограничен.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".
Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной и благодаря этому увеличить максимальную сумму кредита до 15-30 млн рублей в зависимости от региона.