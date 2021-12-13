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Цены на автомобили на рынке РФ могут продолжить расти до 2023 года

Эксперты назвали пять ключевых, которые дают дилерам основания продавать машины дороже.
Комсомольская правда
Поднимают стоимость и дополнительные услуги, отказаться от которых фактически невозможно, а за пределами дилерского центра навязанное дооборудование стоит в разы дешевле.
Lenta.ru
Директор компании по импорту немецких автомобилей с пробегом в Белоруссию Игорь Шквол заверил, что российские и белорусские дилеры контактируют по вопросам дефицита автомобилей минимум с 2020 года.
Комсомольская правда
Вслед за ростом цен на новые авто, стали дорожать и машины с пробегом.
Комсомольская правда

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Автоэксперты: рост цена на автомобили продолжится в 2022 году
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