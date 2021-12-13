Тарантас НьюсЦены на автомобили на рынке РФ могут продолжить расти до 2023 годаЭксперты назвали пять ключевых, которые дают дилерам основания продавать машины дороже.Комсомольская правдаПоднимают стоимость и дополнительные услуги, отказаться от которых фактически невозможно, а за пределами дилерского центра навязанное дооборудование стоит в разы дешевле.Lenta.ruДиректор компании по импорту немецких автомобилей с пробегом в Белоруссию Игорь Шквол заверил, что российские и белорусские дилеры контактируют по вопросам дефицита автомобилей минимум с 2020 года.Комсомольская правдаВслед за ростом цен на новые авто, стали дорожать и машины с пробегом.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьТарантас НьюсТарантас НьюсCarsWeek.ruАБНАвтоновости дняФАНКомсомольская правдаОбщественная служба новостейCar.ruПетербургский дневникПодробнее о событииАвтоэксперты: рост цена на автомобили продолжится в 2022 годуLenta.ruвчера в 08:40Автоэксперты назвали пять уловок автодилеров, из-за которых растут цены на машиныКомсомольская правдавчера в 03:19Самое цитируемоеРост цен на автомобили на рынке России может сохранится до 2023 годаCarsWeek.ru00:59Цены на автомобили на рынке России могут продолжить расти до 2023 годаАвтоновости днявчера в 10:29Цены на автомобили в России могут продолжить расти до 2023 годаФАНвчера в 09:48Цены на автомобили на рынке РФ могут продолжить расти до 2023 годаТарантас Ньюс01:24Автоэксперты назвали уловки автодилеров, из-за которых растут цены на машиныCar.ruвчера в 06:04Показать ещёОценить47Поделиться