"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", — сказал глава оборонного ведомства.
Причина усиленных обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны украинских войск заключается в том, что недавно были уничтожены 700 их солдат, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения компания IBM объявила о полном прекращении работы в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой директора компании Арвинда Кришны.