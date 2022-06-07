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Цены на автомобильное топливо в Британии вновь обновили исторический максимум

Средняя стоимость бензина в Великобритании превысила отметку в £1,785 ($2,24) за литр, что стало самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.
ТАСС
Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем стоили 129 пенсов (около 1,62 доллара) и 131 пенс (около 1,64 доллара) за литр соответственно.
РИА Новости
Эксперты обращают внимание на то, что рост стоимости наблюдается несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов (6 центов) за литр на период до марта следующего года.
ТАСС
Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране.
РИА Новости

Подробнее о событии

Стоимость литра бензина в Британии выросла до 2,24 доллара и обновила исторический рекорд
ПРАЙМ07:35
Цены на автомобильное топливо в Великобритании установили новый рекорд
Московский Комсомолец07:10
Цены на бензин в Великобритании поставили новый рекорд
ИА Красная Веснавчера в 15:18
Цены на автомобильное топливо в Британии вновь обновили исторический максимум
ТАСС06:35
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