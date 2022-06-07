ТАССЦены на автомобильное топливо в Британии вновь обновили исторический максимумГод назад бензин и дизель в Великобритании в среднем отпускали за £1,29 и £1,31 за литр соответственно.ТАСССтоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.РИА НовостиЭксперты обращают внимание на то, что рост стоимости наблюдается несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов (6 центов) за литр на период до марта следующего года.ТАССМинистр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИА Красная ВеснаПодробнее о событииВ Британии цены на бензин снова побили рекордОбщественная служба новостей07:54В Великобритании бензин продолжает расти в ценеREGNUM08:36Цены на бензин в Великобритании поставили новый рекордИА Красная Веснавчера в 15:18Цены на автомобильное топливо в Великобритании установили новый рекордМосковский Комсомолец07:10Цены на автомобильное топливо в Британии вновь обновили исторический максимумТАСС06:35Стоимость литра бензина в Британии выросла до 2,24 доллара и обновила исторический рекордПРАЙМ07:35Показать ещёОценить32Поделиться