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Экономика

Цены на бананы в России поднялись до рекордного за пять лет уровня

На протяжении последних месяцев цены на бананы в российских магазинах выросли до максимальных за последние пять лет значений.
REGNUM
Пиковый рост цен наблюдался в апреле, когда килограмм бананов стоил 89,3 рубля.
Экономика сегодня
Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.
Znak.com
Среди причин аналитики называют сочетание факторов: стабильный спрос внутри страны, ослабления курса рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора.
РБК

С чего всё началось

Цены на бананы в магазинах установили пятилетний рекорд

Пика цены достигли в апреле — 89,3 руб. за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 руб. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 руб.
РБК17:00

Подробнее о событии

Цены на бананы установили пятилетний рекорд

ПРАЙМ21:30

В России цены на бананы обновили пятилетний рекорд

RT на русском22:39

РБК: в России цены на бананы обновили пятилетний максимум

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РБК: цены на бананы в России достигли пятилетнего максимума

ТАСС01:12

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Росстат: цены на бананы в России установили пятилетний рекорд

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