Пика цены достигли в апреле — 89,3 руб. за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 руб. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 руб.
«Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», — сообщил глава Минздрава.
Гражданку обвиняют по п. «в», «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).