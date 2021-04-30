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Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников.В источнике
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С чего всё началось

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, во втором — сезонный фактор.
Коммерсантъвчера в 09:10

Подробнее о событии

К майским праздникам в России подорожало мясо

Профиль01:29

Мясо подорожало в России к майским праздникам

Телеканал 360°19:56

Накануне майских праздников выросли цены на свинину и баранину

Российская газета28 апреля в 12:21

Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

ФАНвчера в 11:43

Баранина и свинина подорожали в России перед майскими праздниками

Forbesвчера в 11:00

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Коммерсантъвчера в 09:10

В России подорожало мясо к майским праздникам

Lenta.ru18:01
Интересное

Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой и возвращении фигуристки в «Самбо-70»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с бронзовой призёркой чемпионата мира Александрой Трусовой.
RT на русском04:38

Власти Волгоградской области направят семьям погибших на Ставрополье детей по 1 млн рублей

Власти Волгоградской области окажут единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгоград.
ТАСС05:19

Barometern (Швеция): «Что будет, если Россия нападет на Швецию» (Barometern)

Истина была противоположной: Швеция в 1925 году решила провести масштабное разоружение, которое дошло до такой степени, что по сравнению с началом Первой мировой войны ее вооруженным силам не хватало 200 тысяч военных.
ИноСМИ05:07

Электрический кроссовер Chery Tiggo e сфотографировали в России

На форуме «Chery-clubs» появились снимки электрического Chery Tiggo e, сделанные, как утверждает автор публикации, в Москве: кросс, который легко спутать с Tiggo 4 Pro, припаркован на одном из столичных паркингов.
Тарантас Ньюсвчера в 11:11