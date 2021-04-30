В ВШЭ назвали четыре решения властей с наибольшим влиянием на соцполитику

В пандемическом 2020 году государство выступило с несколькими инициативами и решениями, которые повлекут долговременные последствия для формирования и реализации социальной политики в стране, считают авторы регулярного доклада Высшей школы экономики (ВШЭ) «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения» по итогам 2020 года (есть у РБК).