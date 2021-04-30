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Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников.В источнике
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С чего всё началось

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, во втором — сезонный фактор.
Коммерсантъвчера в 09:10

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В России подорожало мясо к майским праздникам

Lenta.ru18:01

Баранина и свинина подорожали в России перед майскими праздниками

Forbesвчера в 11:00

Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

ФАНвчера в 11:43

Баранина и свинина дорожают в преддверии майских праздников

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Цены на мясо растут перед длинными выходными

Фонтанка.Рувчера в 12:17

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

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Спрос на электромобили взвинтил цены на кобальт

Profinance.ruвчера в 05:56
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В ВШЭ назвали четыре решения властей с наибольшим влиянием на соцполитику

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РБКвчера в 19:34

Виктор Онопко: «Никуда Гинер и Бабаев из ЦСКА не уйдут»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, в чем причины последних неудач армейцев, а также выразил мнение, что информация о возможном уходе Евгения Гинера и Романа Бабаева в «Крылья Советов» — всего лишь слухи.
Матч ТВвчера в 14:59

Windows 10 наконец-то получила полную совместимость с AirPods

Есть и ещё одно интересное новшество: если ранее устройство (например, гарнитура), поддерживающее разные кодеки, отображалось в системе как несколько устройств, то в новой версии Windows 10 оно представлено как единое, цельное устройство.
iXBT.comвчера в 07:40

Будущее системы здравоохранения: Заменит ли приложение на смартфоне участковых терапевтов

Эксперт, независимый исследователь (в прошлом старший научный сотрудник Международной лаборатории экономики реформы здравоохранения РАНХиГС) Денис Соколов выступил с идеей упразднить медицинскую бюрократию, которая выполняет роль посредника между врачом и пациентом.
Комсомольская правда18:00