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Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников.В источнике
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С чего всё началось

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, во втором — сезонный фактор.
Коммерсантъвчера в 09:10

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В России подорожало мясо к майским праздникам

Lenta.ru18:01

Цены на мясо растут перед длинными выходными

Фонтанка.Рувчера в 12:17

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Коммерсантъвчера в 09:10

Баранина и свинина дорожают в преддверии майских праздников

Экономика сегоднявчера в 11:40

Баранина и свинина подорожали в России перед майскими праздниками

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Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

ФАНвчера в 11:43

Спрос на электромобили взвинтил цены на кобальт

Profinance.ruвчера в 05:56
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Захарова заявила, что Россия никому не угрожала санкциями

Россия не использовала ответные санкции как угрозу, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook, комментируя слова спикера Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, которому был запрещен въезд на территорию РФ.
ТАССвчера в 15:30

В Казани ТК «Модная семья» продали за 188,2 млн рублей

Отмечается, что всего поступило два предложения при минимальной цене в 154,3 млн руб. На продажу была выставлена лишь часть ТК площадью 6,9 тыс. кв. м. "Итоговая цена продажи (около 27 тыс. рублей за квадратный метр) полностью соответствует ожиданиям рынка на объекты такого формата", — сказала глава офиса Российского аукционного дома в Казани Левана Шакая.
Коммерсантъ Казаньвчера в 07:39

Black Midi показали апокалипсис в клипе «Slow»

В марте музыканты опубликовали клип на песню «John L». Хореографией танцевального номера, показанного в ролике, занималась Нина МакНили, известная по работе над фильмом «Экстаз» Гаспара Ноэ и видео Рианны на трек «Sledgehammer».
Афиша Daily29 апреля в 02:32