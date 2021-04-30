В Казани ТК «Модная семья» продали за 188,2 млн рублей

Отмечается, что всего поступило два предложения при минимальной цене в 154,3 млн руб. На продажу была выставлена лишь часть ТК площадью 6,9 тыс. кв. м. "Итоговая цена продажи (около 27 тыс. рублей за квадратный метр) полностью соответствует ожиданиям рынка на объекты такого формата", — сказала глава офиса Российского аукционного дома в Казани Левана Шакая.