На Украине высмеяли планы ВС РФ сбивать турецкие БПЛА Bayraktar TB2 с помощью «Ланцетов»

Как стало известно EVO-RUS.COM, на Украине высказались о заявлении экспертов из РФ о том, что на российской территории есть эффективные средства против созданных в Турции БПЛА, имеющихся на вооружении ВСУ.