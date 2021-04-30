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Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников.В источнике
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С чего всё началось

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, во втором — сезонный фактор.
Коммерсантъвчера в 09:10

Подробнее о событии

В России подорожало мясо к майским праздникам

Lenta.ru18:01

Цены на мясо растут перед длинными выходными

Фонтанка.Рувчера в 12:17

Баранина и свинина дорожают в преддверии майских праздников

Экономика сегоднявчера в 11:40

Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

ФАНвчера в 11:43

Баранина и свинина подорожали в России перед майскими праздниками

Forbesвчера в 11:00

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Коммерсантъвчера в 09:10

Спрос на электромобили взвинтил цены на кобальт

Profinance.ruвчера в 05:56
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На Украине высмеяли планы ВС РФ сбивать турецкие БПЛА Bayraktar TB2 с помощью «Ланцетов»

Как стало известно EVO-RUS.COM, на Украине высказались о заявлении экспертов из РФ о том, что на российской территории есть эффективные средства против созданных в Турции БПЛА, имеющихся на вооружении ВСУ.
Evo-rus.comвчера в 08:47

Стало известно о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье

Три пострадавшие в ДТП на Ставрополье девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, еще три — в тяжелом, рассказал журналистам главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков.
РИА Новости03:04

Полицейский пострадал во время погони со стрельбой за нарушителями в Москве

Сотрудник полиции пострадал в результате погони за грубо нарушившим правила дорожного движения автомобилем на западе Москвы, в ходе задержания было применено табельное огнестрельное оружие.
ТАСС00:49

Главу департамента мэрии Сочи задержали за взятку в 75 миллионов рублей

Фигурант предложил собеседнику за взятку в размере 75 миллионов рублей, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить выдачу документов для строительства.
Lenta.ru23:01