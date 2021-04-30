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Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников.В источнике
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Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, во втором — сезонный фактор.
Коммерсантъвчера в 09:10

Подробнее о событии

Мясо подорожало в России к майским праздникам

Телеканал 360°19:56

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Коммерсантъвчера в 09:10

Цены на мясо растут перед длинными выходными

Фонтанка.Рувчера в 12:17

Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

ФАНвчера в 11:43

Баранина и свинина подорожали в России перед майскими праздниками

Forbesвчера в 11:00

В России подорожало мясо к майским праздникам

Lenta.ru18:01

Накануне майских праздников выросли цены на свинину и баранину

Российская газета28 апреля в 12:21
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Садовская убрала флаг Польши в финале чемпионата мира по шашкам

Польская шашистка Наталья Садовская в знак солидарности убрала флаг своей страны со стола в финальном матче чемпионата мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной, сообщает телеканал «Россия 24».
Советский спорт28 апреля в 11:42