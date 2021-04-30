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Экономика

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников.В источнике
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С чего всё началось

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, во втором — сезонный фактор.
Коммерсантъ09:10

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Цены на мясо повысились в преддверии майских праздников

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Цены на мясо растут перед длинными выходными

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Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

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Баранина и свинина дорожают в преддверии майских праздников

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Баранина и свинина подорожали в России перед майскими праздниками

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Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

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Путин и Курц договорились активизировать экономическое сотрудничество

Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в пятницу договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии, сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера.
РИА Новости10:41