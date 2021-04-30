Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников.В источнике
Коммерсантъ
Readovka.ru
Экономика сегодня
Live24
ГЛАС.RU
ФАН
Дни.ру
Российская газета
Profinance.ru

С чего всё началось

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, во втором — сезонный фактор.
Коммерсантъ09:10

Подробнее о событии

Баранина и свинина подорожали в России перед майскими праздниками

Forbes11:00

Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

ФАН11:43

Баранина и свинина дорожают в преддверии майских праздников

Экономика сегодня11:40

Цены на мясо растут перед длинными выходными

Фонтанка.Ру12:17

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Коммерсантъ09:10

Спрос на электромобили взвинтил цены на кобальт

Profinance.ru05:56

Накануне майских праздников выросли цены на свинину и баранину

Российская газета28 апреля в 12:21
Интересное

Губернатор Ставрополья сообщил о пяти погибших детях в ДТП с автобусом

В ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась детская спортивная команда, на Ставрополье погибли пять детей, девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
ТАСС12:05

В США показали «неправильное» испытание российского «Калибра»

Издание предполагает, что в «неправильном» испытании участвовала ракета 3М-14Т «Калибр-НК», которая «в прошлом использовалась Военно-морским флотом (ВМФ) России для поражения наземных целей во время гражданской войны в Сирии».
Lenta.ru06:15