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Экономика

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников.В источнике
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Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, во втором — сезонный фактор.
Коммерсантъ09:10

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Баранина и свинина дорожают в преддверии майских праздников

Экономика сегодня11:40

Цены на мясо растут перед длинными выходными

Фонтанка.Ру12:17

Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

ФАН11:43

Цены на мясо повысились в преддверии майских праздников

News.ru12:30

Баранина и свинина подорожали в России перед майскими праздниками

Forbes11:00

Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Коммерсантъ09:10

Спрос на электромобили взвинтил цены на кобальт

Profinance.ru05:56
Интересное

Губернатор Ставрополья сообщил о пяти погибших детях в ДТП с автобусом

В ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась детская спортивная команда, на Ставрополье погибли пять детей, девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
ТАСС12:05

Посольство США в РФ с 12 мая прекращает выдачу неиммиграционных виз

"С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти", - говорится в сообщении посольства США.
Интерфакс05:20

Суд запретил адвокату Павлову пользоваться телефоном и интернетом

На Павлова наложены запреты общаться со свидетелями по его уголовному делу, а также пользоваться всеми видами связи (включая интернет, телефон и почтовую корреспонденцию), иначе как для общения со следователем, инспектором ФСИН и экстренными службами.
РБК12:32

Спикер Госдумы Володин ответил на критику пенсионерки и пообещал помочь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что Володин ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи опубликовано в пятницу на страничке политика в Instagram.
РИА Новости09:42